Жители Вторчермета и Керамики на все выходные останутся без трамваев

В эти выходные трамваи вновь не будут ходить на Вторчермет и Керамику. Из-за ремонта трамвайных путей на Титова — Ферганской движение закроют на два дня.

— Движение трамваев будет закрыто на участке от улицы Фучика до станций «Вторчермет» и «Керамическая» с 23:00 1 июня до 5:00 4 июня, — уточняли Е1.RU в Трамвайно-троллейбусном управлении.

Из-за перекрытий схему движения изменят следующие маршруты:

№ 1: ВИЗ — Викулова — Белореченская — Радищева — 8 Марта — Ботаническая.

№ 14: Эльмаш — Старых Большевиков — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Южное депо.

№ 15: 40 лет ВЛКСМ — Гагарина — проспект Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Ботаническая.

№ 25: Фрезеровщиков — Старых Большевиков — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Южное депо.

№ 27: Южная — 8 Марта — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская.

№ 34: Ботаническая — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Тверитина — ЦПКиО.

На прошлой неделе трамваи не ходили на Керамику и Вторчермет из-за ремонта путей на Титова — Сухоложской.