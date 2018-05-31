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Жители Вторчермета и Керамики на все выходные останутся без трамваев
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Жители Вторчермета и Керамики на все выходные останутся без трамваев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В эти выходные трамваи вновь не будут ходить на Вторчермет и Керамику. Из-за ремонта трамвайных путей на Титова — Ферганской движение закроют на два дня.
— Движение трамваев будет закрыто на участке от улицы Фучика до станций «Вторчермет» и «Керамическая» с 23:00 1 июня до 5:00 4 июня, — уточняли Е1.RU в Трамвайно-троллейбусном управлении.
Из-за перекрытий схему движения изменят следующие маршруты:
№ 1: ВИЗ — Викулова — Белореченская — Радищева — 8 Марта — Ботаническая.
№ 14: Эльмаш — Старых Большевиков — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Южное депо.
№ 15: 40 лет ВЛКСМ — Гагарина — проспект Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Ботаническая.
№ 25: Фрезеровщиков — Старых Большевиков — проспект Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Южное депо.
№ 27: Южная — 8 Марта — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская.
№ 34: Ботаническая — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Тверитина — ЦПКиО.
На прошлой неделе трамваи не ходили на Керамику и Вторчермет из-за ремонта путей на Титова — Сухоложской.
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