В Набережных Челнах запущено производство нового Ford EcoSport 

Заказ обновленной модели уже доступен у российских дилеров — на рынке будут представлены несколько комплектаций, Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus. Первым с конвейера сошел кроссовер синего цвета Deep Impact Blue в максимальной комплектации Titanium Plus. Модель увидел и «Казанский репортер». Машина получила двигатель объемом 2,0 литра, 6-ступенчатую АКП, полный привод. В начальной комплектации Ford EcoSport выйдет на рынок по цене от 959 тысяч рублей. Полноприводная версия — от 1 миллиона 229 тысяч рублей.