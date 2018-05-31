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В Набережных Челнах запущено производство нового Ford EcoSport
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В Набережных Челнах запущено производство нового Ford EcoSport 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Заказ обновленной модели уже доступен у российских дилеров — на рынке будут представлены несколько комплектаций, Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus. Первым с конвейера сошел кроссовер синего цвета Deep Impact Blue в максимальной комплектации Titanium Plus. Модель увидел и «Казанский репортер». Машина получила двигатель объемом 2,0 литра, 6-ступенчатую АКП, полный привод. В начальной комплектации Ford EcoSport выйдет на рынок по цене от 959 тысяч рублей. Полноприводная версия — от 1 миллиона 229 тысяч рублей.
Казанский репортер: последние новости
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