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В России начали производить новый Ford EcoSport на заводе в Набережных Челнах
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В России начали производить новый Ford EcoSport на заводе в Набережных Челнах 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Предприятие Ford Sollers, расположенное в Татарстане в Набережных Челнах, запустило серийное производство нового модели. С конвейера уже сошел первый экземпляр — в синем кузове в топовой комплектации Titanium Plus.
«Экоспрорт» выпускается в Набережных Челнах с 2014-го. Для производства обновленной версии конвейер был полностью модернизирован.
После обновления EcoSport стал больше и брутальнее, теперь он выглядит внешне как серьезный внедорожник. Кстати, впервые на российский рынок придет полноприводная модификация с АКП. Интерьер также посвежел, внутри появилась новая приборка, улучшенные кресла с новой обивкой.
В линейке моторов: 1,5-литровый Dragon на 123 л.с., который при такой мощности, в среднем, расходует меньше семи литров на 100 км, и двухлитровый Duratec с отдачей в 148 л.с. Моторы работают в паре с АКПП-6.
Российскому покупателю предлагается пять комплектаций. Базовая — Ambiente, с двигателем 1,5 стоит от 959 00 рублей. Полноприводный вариант обойдется 1 229 000 рублей.
FordEcoSport полностью адаптировали для российского рынка. Кроссовер получил традиционный зимний пакет, русифицированную навигацию, увеличенный бачок стеклоомывателя, форсунки омывателя с подогревом. Двигатели новинки «переваривают» АИ-92.
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