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Индийцы построят электробайк с запасом хода 500 километров
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Индийцы построят электробайк с запасом хода 500 километров 

Motor.ru 57 минут назад
Фото: Motor.ru
Индийский стартап Mankame намерен построить электрический мотоцикл, который сможет проезжать на одной зарядке более 500 километров. Такой запас хода, по словам представителей производителя, достигается за счет использования батарей с высокой плотностью хранения энергии.
Мотоцикл Mankame EP-1 будет оснащаться 54-сильным электромотором с ременным приводом (180 Нм момента), усиленным арамидным волокном. В зависимости от версии EP-1 укомплектуют блоком аккумуляторов емкостью 12, 15 или 18,4 киловатт-часа.
Начальная модификация электробайка сможет разгоняться до 120 километров в час, средняя — до 180, а топовая — до 251 километра в час. Цена EP-1 составит от 8500 до 13 000 долларов (530-810 тысяч рублей по текущему курсу). Для сбора средств на создание мотоцикла Mankame организует краудфандинговую кампанию.
В январе запуск в серию серийного электрического мотоцикла подтвердил Harley-Davidson. Он будет основан на прототипе нейкеда LiveWire, который представили в 2014 году. Концептуальный байк, оснащенный трехфазовым электромотором мощностью 75 лошадиных сил (71 Нм), мог разгоняться до «сотни» за четыре секунды.
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