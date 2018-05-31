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Mercedes-AMG GT C 50th Edition — передовые технологии и экспрессивный дизайн
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Mercedes-AMG GT C 50th Edition — передовые технологии и экспрессивный дизайн 

Wroom.ru 33 минуты назад
Фото: Wroom.ru
50 лет — это только начало. Одним из первых автомобилей, которые Mercedes-AMG разработали самостоятельно в качестве отдельного подразделения, был GT C.
В 2017 году компания отметила 50-летний юбилей, и в честь этого события была выпущена специальная серия GT C 50th Edition! 557 л.с., разгон до 100 км/ч всего 3.7 секунды и эксклюзивный цвет Designo Graphite Grey Magno.
Оцените всю мощь и характер лимитированной серии GT C купе в АВИЛОН Воздвиженка.
Подробная информация у менеджеров отдела продаж по тел. : +7 (495) 241 8336
www.mercedes-vozdvizhenka.ru
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