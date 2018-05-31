Audi показала переднюю часть Q8 в новом тизере

Немецкая компания продолжает постепенно раскрывать особенности предстоящей модели, публикуя все новые эскизы Audi Q8.

Последнее тизерное изображение показывает клиентам Audi переднюю панель и идеально дополняет предыдущий снимок, разоблачивший внешний вид задней части. На фото доминирует достаточно массивная решетка радиатора с острыми углами, тонкие светодиодные фары, несколько складок вдоль капота, лобовое стекло, тонкие зеркала и большие колесные диски.