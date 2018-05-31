Ещё
Audi показала переднюю часть Q8 в новом тизере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi показала переднюю часть Q8 в новом тизере 

Auto.Today 26 минут назад
Фото: Auto.Today
Немецкая компания продолжает постепенно раскрывать особенности предстоящей модели, публикуя все новые эскизы Audi Q8.
Последнее тизерное изображение показывает клиентам Audi переднюю панель и идеально дополняет предыдущий снимок, разоблачивший внешний вид задней части. На фото доминирует достаточно массивная решетка радиатора с острыми углами, тонкие светодиодные фары, несколько складок вдоль капота, лобовое стекло, тонкие зеркала и большие колесные диски.
Фактически, модель может получить более плавные линии, когда дебютирует через неделю на специальном мероприятии в Шэньчжэне. В основе автомобиля будет лежать платформа MLB Evo, ранее используемая для последнего Q7, Volkswagen Touareg, а также с Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. При этом под капотом транспортного средства могут расположится различные четырех— и шестицилиндровые двигатели, включая 2,0-литровый агрегат с турбонаддувом, обеспечивающий 250 лошадиных сил и мотор V6 мощностью 355 лошадиных сил. Плагин-гибридная модель вместе с высокопроизводительными S и RS также появится, причем последняя получит отдачу в 530 лошадиных сил.
Auto.Today: последние новости
Tesla Model 3 выходит на международный рынок до 2019 года Новый Nissan 370Z получил уникальные цвета кузова Tesla превратила Model S в сервисные автомобили
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди76
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Бензин округляет глаза1
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин17
Дизельный скандал: следующий — Daimler
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение