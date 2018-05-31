Audi показала переднюю часть Q8 в новом тизере 

Немецкая компания продолжает постепенно раскрывать особенности предстоящей модели, публикуя все новые эскизы Audi Q8.
Последнее тизерное изображение показывает клиентам Audi переднюю панель и идеально дополняет предыдущий снимок, разоблачивший внешний вид задней части. На фото доминирует достаточно массивная решетка радиатора с острыми углами, тонкие светодиодные фары, несколько складок вдоль капота, лобовое стекло, тонкие зеркала и большие колесные диски.
Фактически, модель может получить более плавные линии, когда дебютирует через неделю на специальном мероприятии в Шэньчжэне. В основе автомобиля будет лежать платформа MLB Evo, ранее используемая для последнего Q7, Volkswagen Touareg, а также с Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. При этом под капотом транспортного средства могут расположится различные четырех— и шестицилиндровые двигатели, включая 2,0-литровый агрегат с турбонаддувом, обеспечивающий 250 лошадиных сил и мотор V6 мощностью 355 лошадиных сил. Плагин-гибридная модель вместе с высокопроизводительными S и RS также появится, причем последняя получит отдачу в 530 лошадиных сил.