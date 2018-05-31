Новый универсал Kia Pro_Ceed попал в объективы фотошпионов

Издание AutoExpress опубликовало фотографии предсерийного универсала Kia Pro_Ceed, прообраз которого был показан осенью в Германии.

Кузов машины, выпущенной на дорожные тесты, частично засекречен темной тканью.

По неофициальной информации, автомобиль в дорогой комплектации будет оснащаться бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, развивающим 200 л. с. Официально серийный универсал представят публике осенью 2018 года на Парижском автосалоне.

В сентябре этого года в России стартуют продажи модели из того же семейства — Kia Ceed третьего поколения.