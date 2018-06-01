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Дизельный Toyota RAV4 снимают с производства
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Дизельный Toyota RAV4 снимают с производства 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания Toyota объявила о прекращении сборки дизельной версии своего популярного кроссовера RAV4. Снятие с производства дизельного «РАВ4» связано с новой стратегией японского автогиганта, в рамках которой в будущем в модельном ряду «Тойоты» должны остаться лишь бензиновые и электрифицированные машины.
Как сообщают представители британского офиса Toyota, на сегодняшний день на складах дилеров еще остались дизельные RAV4, но их количество крайне мало и продолжает сокращаться.
Напомним, что на российском авторынке кроссовер Toyota RAV4 продается в трех версиях с 2— и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями, отдача которых составляет 146 и 180 лошадиных сил, а также 2,2-литровым «дизелем» на 150 «скакунов». Снятие с продаж дизельной версии «РАВ4» не затронет Россию, подтвердили в российском офисе марки.
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