Дизельный Toyota RAV4 снимают с производства

Компания Toyota объявила о прекращении сборки дизельной версии своего популярного кроссовера RAV4. Снятие с производства дизельного «РАВ4» связано с новой стратегией японского автогиганта, в рамках которой в будущем в модельном ряду «Тойоты» должны остаться лишь бензиновые и электрифицированные машины.

Как сообщают представители британского офиса Toyota, на сегодняшний день на складах дилеров еще остались дизельные RAV4, но их количество крайне мало и продолжает сокращаться.