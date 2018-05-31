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Toyota RAV4 в дизельном варианте прекращает свое существование
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Toyota RAV4 в дизельном варианте прекращает свое существование 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
В конце октября прошлого года Toyota объявила, что начнет постепенно выводить свои дизельные двигатели с европейского рынка. Теперь компания оправдывает это обещание, объединяя 4-цилиндровый 2,0-литровый турбодизель, питающий кроссовер RAV4.
Это означает, что вы больше не можете размещать заказ на RAV4 с дизельным двигателем, но если поспешить, то можно получить его, поскольку у Toyota есть несколько из них, оставшихся на складе.
Само собой разумеется, что речь идет о модели прошлого года. В начале этого года Toyota анонсировала новую версию на автосалоне в Нью-Йорке, представив модель американского образца. Однако и в европейской версии дизельного двигателя в линейке не будет, так как Toyota предлагает его только с бензиновым и гибридным силовым агрегатом.
Новость о кончине дизельного варианта RAV4 следует за аналогичным заявлением, сделанным в конце 2017 года, когда Toyota прекратила выпуск дизельного Auris. До недавнего времени Avensis был доступен с дизельным двигателем, но седан и универсал среднего размера были выпущены примерно два месяца назад.
Это означает, что если вы действительно хотите дизельную Toyota в Европе, вам нужно будет взять минивэн Verso / Proace Verso, пикап Hilux, внедорожник Land Cruiser или коммерческий фургон Proace.
Все большее число клиентов уже смотрят на другие типы силовых агрегатов, а цифры, опубликованные JATO Dynamics, показывают, что спрос на дизельные автомобили и внедорожники упал в Европе в прошлом году почти на восемь процентов.
Доля рынка снизилась до 43,7%, что было самым низким за последние восемь лет. Это огромная разница по сравнению с 2011 годом, когда продажи дизельного топлива достигли пика на старом континенте, захватив долю рынка в 55,5%.
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