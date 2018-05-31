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BMW 340i, 440i, M140i с июля 2018 года не будут комплектоваться механической коробкой передач
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BMW 340i, 440i, M140i с июля 2018 года не будут комплектоваться механической коробкой передач 

RU BMW 11 минут назад
Фото: RU BMW
Начиная с июля 2018 года, BMW 340i, 440i, M140i и некоторые другие модели будут оснащаться в стандартной комплектации автоматической коробкой передач с восемью скоростями.
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