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BMW 340i, 440i, M140i с июля 2018 года не будут комплектоваться механической коробкой передач
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BMW 340i, 440i, M140i с июля 2018 года не будут комплектоваться механической коробкой передач
RU BMW
11 минут назад
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RU BMW
Начиная с июля 2018 года,
BMW
340i, 440i, M140i и некоторые другие модели будут оснащаться в стандартной комплектации автоматической коробкой передач с восемью скоростями.
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