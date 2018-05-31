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«Мерседес» отзовет в России суперкары AMG GT
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«Мерседес» отзовет в России суперкары AMG GT 

Motor.ru 14 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz отправит в ремонт на российском рынке семьдесят суперкаров AMG GT, которые были проданы с 2017 по 2018 год. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
У отзываемых автомобилей может заклинивать в петле ремень безопасности. В сервисных центрах на направляющую ремня будет установлен дополнительный элемент скольжения, который предотвратит заклинивание. Дефект устранят бесплатно для владельцев.
Проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие акции, можно по списку VIN-номеров. Он опубликован на сайте Росстандарта.
Ранее была объявлена отзывная кампания для одного экземпляра супергибрида Porsche 918 Spyder. У автомобиля заменят рычаги передней и задней подвески из-за возможной коррозии этих деталей.
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