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В России отзывают 70 автомобилей Mercedes-Benz AMG GT из-за возможных проблем с ремнем безопасности
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В России отзывают 70 автомобилей Mercedes-Benz AMG GT из-за возможных проблем с ремнем безопасности 

Агентство «Москва» 1 час назад
В РФ отзывают 70 автомобилей Mercedes-Benz AMG GT из-за возможных проблем с ремнем безопасности, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 70 транспортных средств марки Mercedes-Benz AMG GT. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС», являющимся официальным представителем Mercedes на российском рынке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 г. по 2018 г., с VIN-кодами согласно приложению на сайте Росстандарта. Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что ремень безопасности может заклинивать в петле.
«Уполномоченные представители изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz AMG GT, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», — отметили в пресс-службе.
В Росстандарте добавили, что на транспортных средствах Mercedes-Benz AMG GT будет проведена установка дополнительного элемента скольжения на ремень безопасности и удалена дистанционная шайба. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев машин.
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