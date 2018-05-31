С июля 2018 года на все бензиновые двигатели BMW в Европе установят фильтр частиц Otto

В связи с новым стандартом выбросов Euro 6d TEMP, BMW будет оснащать все бензиновые двигатели фильтром частиц Otto (OPF) с июля 2018 года. Единственное исключение: модели X3 и X4, построенные в Спартанбурге, не будут пероборудованы до начала производства в августе 2018 года. Для всех вариантов двигателей BMW B38, B48, B58 и N74 фильтр для твердых частиц бензина Otto гарантирует, что двигатели смогут работать в допустимых пределах согласно требований нового цикла WLTP, а также в реальных условиях измерения выбросов (RDE).

Технически фильтр частиц Otto работает так же, как фильтр твердых частиц дизельного топлива, который использовался в течение многих лет: фильтры встроены в выхлопную систему и собирают мельчайшие частицы, которые образуются во время сгорания топлива. Таким образом, фильтр OPF предотвращает излишне высокий уровень содержания твердых частиц в выхлопных газах выбрасываемых двигателем в окружающую среду.

Уже весной 2018 года BMW Group переработала все свои дизельные двигатели, чтобы полностью удовлетворить высокие требования WLTP и RDE. В дополнение к обычным элементам очистки выхлопных газов, сажевым фильтрам и хранилищам NOx, все дизельные двигатели оснащены AdBlue injection и SCR-катализатором.