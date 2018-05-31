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Chrysler могут убрать с мировых рынков
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Chrysler могут убрать с мировых рынков 

Ведомости 51 минуту назад
Фото: Ведомости
Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне на встрече инвесторов 1 июня на полигоне Fiat под Турином объявит о коренной реорганизации компании, сообщило издание Automotive News. Это последнее решение такого уровня в карьере 65-летнего топ-менеджера FCA: в будущем году он покинет компанию после 15 лет работы.
По этим данным, радикальному сокращению подвергнутся оба бренда, составляющие название компании: Fiat будет выведен с рынков Северной Америки и Китая, а Chrysler станет исключительно североамериканской маркой. Линейка моделей Fiat может ограничиться Fiat 500 с производными и небольшим внедорожником Panda. Не исключено, что производство этих машин будет выведено из Италии в Польшу, где ниже зарплаты, а освободившиеся мощности перепрофилированы под Alfa Romeo, Jeep и Maserati, писал ранее Bloomberg.
В текущей линейке Chrysler всего две модели — большой седан Chrysler 300 и минивэн Chrysler Pacifica. По мнению колумниста Automotive News, уход марки с мирового рынка будет означать ее тихую смерть, и вскоре Chrysler присоединится к таким легендарным в прошлом брендам, как Maxwell, DeSoto и Plymouth.
FCA, по данным издания, сконцентрируется на автомобилях Jeep, дающих ей свыше 70% выручки, планируя удвоить их продажи к 2022 году с 1,4 млн авто в 2017 году. Это должно произойти за счет активного продвижения новой линейки подзаряжаемых гибридов в Азии, Бразилии и Европе. Кроме того, Маркионне видит потенциал экспансии в бренде пикапов RAM, отмечает Automotive News. Люксовые марки Alfa Romeo и Maserati будут интегрированы на уровне финансовой отчетности.
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