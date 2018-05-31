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Единственный в истории синий гоночный Ferrari выставят на торги
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Единственный в истории синий гоночный Ferrari выставят на торги 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом Gooding & Company выставит на августовские торги в Пеббл Бич особенный Ferrari 500 Mondial Series II образца 1955 года. Этот автомобиль — единственный Ferrari неокрашенный в красный цвет, на котором заводская команда итальянского производителя принимала участие в гонках. Спорткар находился в единоличном владении на протяжении последних 58 лет.
Изначально автомобиль с номером шасси «0556 (0446)/MD» и кузовом работы Scaglietti был доставлен известному автогонщику Франсуа Пикару. На спорткаре, окрашенном в национальные гоночные цвета Франции, он принял участие в 24-часовом «Гран-при Парижа». Позднее на Ferrari 500 Mondial Series II выступал итальянец Джино Мунарон.
Именно он в октябре 1955 года передал права собственности на спорткар заводской команде Scuderia Ferrari. В ноябре того же года Mondial Series II стал одной из трех машин, принявших участие в Гран-при Венесуэлы. Под управлением итальянского автогонщика Эудженио Кастеллотти Ferrari добилась впечатляющих результатов: светло-синий спорткар занял пятое место в общем зачете и первое в классе.
После Гран-при Ferrari 500 Mondial Series II приобрел доминиканский дипломат Порфирио Рубироса. После этого, сменив несколько владельцев, спорткар с заклинившим дифференциалом оказался в распоряжении дилерского центра Rambler.
Ferrari 500 Mondial Series II оснащался двухлитровой рядной «четверкой» с двумя кабрюраторами Weber 40 DCOA/3. Мощность двигателя составляла 170 лошадиных сил. Коробка — пятиступенчатая «механика». В основе спорткара лежала трубчатая рама с независимой подвеской спереди и «Де Дион» сзади.
Весной 1960 года офицер ВМФ Роберт Филлипс выкупил Ferrari и перевез машину на авиабазу в Окленде, Калифорния. Он договорился с менеджером автомастерской о хранении машины и на протяжении девяти месяцев занимался ее ремонтом. Филлипс самостоятельно восстановил двигатель, трансмиссию, кузов спорткара и начал участвовать в местных соревнованиях.
Около 10 лет назад завершилась восьмилетняя реставрация Ferrari 500 Mondial Series II. В частности, машину заново перекрасили в оригинальный светло-синий цвет. Автомобиль неоднократно становился победителем конкурсов элегантности и гонок классических автомобилей.
Цена Ferrari 500 Mondial Series II пока не называется.
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