Ford Focus — самый востребованный автомобиль на вторичном авторынке Москвы

Ford Focus — самый востребованный автомобиль на вторичном авторынке Москвы Ford Focus по-прежнему лидирует на рынке автомобилей с пробегом в Москве. По данным «Автостат Инфо», в апреле 2018 года покупатели приобрели 782 подержанных Ford Focus, что на 1,4% меньше, чем было продано годом ранее.

За апрель этого года покупатели на авторынке Москвы приобрели 23 617 легковушек с пробегом, говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Годом ранее они купили 25 136 авто с пробегом. Спад перепродаж составил, таким образом, шесть процентов. За прошлый месяц покупатели приобрели 21 417 б/у иномарок (-4,5%) и 2200 подержанных машин российских марок (-19%). С начала года и по апрель включительно на рынке б/у машин в Москве было продано 79 015 авто. По данным «Автостат Инфо», это оказалось на 5,4% меньше, чем было перепродано в прошлом году (83 508 авто).