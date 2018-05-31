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В России нашли 70 дефектных спорткаров Mercedes-AMG
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В России нашли 70 дефектных спорткаров Mercedes-AMG 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания Mercedes-Benz вынуждена отзывать на сервис несколько десятков AMG GT. Немецкий автопроизводитель обнаружил в спорткарах заводские дефекты, влияющие на безопасность.
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