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В России нашли 70 дефектных спорткаров Mercedes-AMG
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В России нашли 70 дефектных спорткаров Mercedes-AMG
Вести.Ru
57 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
Компания
Mercedes-Benz
вынуждена отзывать на сервис несколько десятков AMG GT. Немецкий автопроизводитель обнаружил в спорткарах заводские дефекты, влияющие на безопасность.
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