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В России отозвали спорткары Mercedes-AMG GT
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В России отозвали спорткары Mercedes-AMG GT 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Поводом для сервисной кампании стала потенциальная неисправность механизма ремня безопасности.
Компания "Мерседес" отзывает 70 экземпляров Mercedes-AMG GT, реализованных с 2017 по 2018 год в связи с вероятностью заклинивания ремня безопасности в петле. Машины получат дополнительный элемент скольжения на направляющую ремня безопасности и, кроме того, будет удалена дистанционная шайба.
Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. Владельцы немецкого спорткара, чьи машины попадают под отзывную акцию, будут проинформированы представителями компании по телефону или рассылкой писем. Все ремонтные работы проведут бесплатно.
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