В России отозвали спорткары Mercedes-AMG GT

Поводом для сервисной кампании стала потенциальная неисправность механизма ремня безопасности.

Компания " Мерседес " отзывает 70 экземпляров Mercedes-AMG GT, реализованных с 2017 по 2018 год в связи с вероятностью заклинивания ремня безопасности в петле. Машины получат дополнительный элемент скольжения на направляющую ремня безопасности и, кроме того, будет удалена дистанционная шайба.

Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. Владельцы немецкого спорткара, чьи машины попадают под отзывную акцию, будут проинформированы представителями компании по телефону или рассылкой писем. Все ремонтные работы проведут бесплатно.