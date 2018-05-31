В Краснодарском крае и Адыгее стартовали продажи Volkswagen Multivan PanAmericana

PanAmericana — это общее название, которое Volkswagen дает однотипным модификациям своих коммерческих моделей. Подобная модификация призвана демонстрировать, что на машинах подобного класса можно ездить не только по шоссе.

Так, Volkswagen Multivan PanAmericana Т6 отличается от легшей в его основу комплектации Comfortline увеличенным на 20 мм клиренсом, усиленной подвеской, внедорожной резиной и дополнительной защитой днища, выполненной из легкосплавного алюминия. Нижние части бамперов и боковые накладки не окрашены — так на этих деталях меньше заметны царапины.

Полный постоянный привод 4motion дополнен дифференциальной муфтой Haldex пятого поколения — она (при содействии двухсуппортной тормозной системы) позволяет компьютерным ассистентам движения на уклоне уверенно вести автомобиль при минимальной водительской работе педалями.

Тем, кому хочется еще больше «внедорожности», в качестве предлагается Offroad-пакет: дополнительные плюс 30 мм к клиренсу, еще более «злые» шины 235/65 R17, усиленная защита картера и блокировка заднего осевого дифференциала.

Пассажирский отсек предоставляет достаточно пространства и удобств для пятерых человек. Это, в частности, трехзонный кондиционер, улучшенная шумоизоляция и автономный отопитель — он позволяет устроиться на ночлег прямо в салоне, не опасаясь за то, что заданная температура к утру упадет. Спальные места организуются несколькими простыми движениями, причем работа с механизмами не требует значительных физических усилий.

Как опция, доступна обивка салона износостойкой кожей. Пол, впрочем, отделан алюминиевыми панелями, что позволяет не волноваться за сохранность покрытия при остановках на природе.

Для Volkswagen Multivan PanAmericana Т6 в дилерском центре Фольксваген Центр Юг-Авто, доступны пять вариантов мотора: три дизельных (102, 140, 179 л.с.) и два бензиновых (149 и 204 л.с.), все они — двухлитровые.

Диапазон цен — от 3 602 500 р. за версию со 102-сильным дизелем и МКПП-5 до 4 633 800 р. за самый мощный бензиновый мотор с «автоматом» DSG. Юридические лица могут оформить данную модель в лизинг в дилерском центре Фольксваген Центр Юг-Авто. Также предусмотрена компенсация при пользовании услугой «трейд-ин».

На этот автомобиль дается гарантия в три года или 250 000 км. Шаг между ТО для коммерческого транспорта Volkswagen установлен официальным дилером Фольксваген Центр Юг-Авто в размере 20 000 км. Стоимость техобслуживания оценивается суммой порядка 16 500 р. (около 13 500 р. — без смены топливного фильтра).