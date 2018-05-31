Суперкары Mercedes-AMG отзывают в России из-за ремней безопасности

Сервисную акцию проводят для машин, реализованных на российском рынке в 2017-2018 годах.

Под отзыв попали 70 суперкаров Mercedes-AMG GT, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Причина — у автомобилей может заклинить ремни безопасности. Дилеры уведомят владельцев дорогих «немцев» о необходимости предоставить машину в ближайший сервисный центр. На направляющую ремня безопасности установят дополнительный элемент скольжения, также будет удалена дистанционная шайба. Все работы проведут бесплатно.

На фото: Mercedes-AMG GT S Традиционно, владельцы GT могут сами проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв: нужно сверить VIN-код с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Самый доступный Mercedes-AMG GT в России сегодня стоит 8 630 000 рублей. Такую сумму придется выложить за спорткар с битурбированным двигателем V8 4.0 с отдачей в 476 л.с. Эта версия наберет первую «сотню» за 4 секунды. Еще российским клиентам предлагаются модификации GT S (522 л.с., от 9 630 000 рублей), GT C (557 л.с., от 10 650 000 рублей) и GT R (585 л.с., от 11 900 000 рублей). Самый мощный суперкар разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды. Кроме того, в России продают родстер Mercedes-AMG GT (476 или 557 л.с.), цена этого «немца» — от 9 200 000 рублей.

На фото: Mercedes-AMG GT R Напомним, в мае 2018-го Mercedes-Benz объявил об отзыве 4 794 автомобилей V-Class/Vito: в машинах из-за электростатического разряда может необоснованно сработать подушка безопасности водителя.

По материалам: www.kolesa.ru