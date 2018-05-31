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Land Rover Discovery Sport отмечает популярность новой спецверсией
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Land Rover Discovery Sport отмечает популярность новой спецверсией 

Allroader.ru 39 минут назад
Фото: Allroader.ru
Инженеры компании Land Rover разработали лимитированную версию своего самого востребованного на рынке внедорожника Land Rover Discovery Sport. Новинка получила приставку к названию Landmark Edition.
В руководстве компании отмечают, что лимитированная версия создана с целью отметить успехи модели на рынке. Discovery Sport Landmark доступен с 2.0-литровыми моторами семейства Ingenium мощностью 180 (дизельный) и 240 (бензиновый) «лошадей». Набор изменений коснулся, в первую очередь, внешности модели и оформления интерьера.
Кроссовер продается исключительно в двухцветной окраске кузова с основным черным, серым или белым цветом и особым серым оттенком крыши. Все это дополняется оригинальными 19-дюймовыми легкосплавными дисками и бамперами в графитовом цвете. В отделке интерьера используется декор из темного алюминия, а также отделка из кожи Ebony с зернистой структурой.
Произойдут ли изменения в составе доступного оборудования и на основе какой комплектации создан Discovery Sport Landmark — пока неизвестно. Нет данных и по стоимости специальной серии авто.
В настоящее время на российском рынке стандартный Land Rover Discovery Sport можно купить за 2 585 000 рублей. О сроках появления новинки в дилерских центрах ничего не сообщается.
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