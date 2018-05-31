Peugeot 208 и 308 Tech Edition предоставляют новые возможности

Французский производитель Peugeot предлагает для новых 208 и 308 комплектацию Tech Edition.

Субкомпактный хэтчбек 208 доступен в специальном издании со стоимостью в 19 500 евро (эквивалентно 22 564 доллара) во Франции или на 5 450 евро (примерно 6 306 долларов) дороже базовой модели.

За дополнительные деньги покупатели получают возможность использовать отличительные элементы, такие как специальные значки на передних дверях, 16-дюймовые колесные диски и глянцевые черные дверные ручки. Внутри автомобиля располагается кожаное рулевое колесо, трехслойная обивка Techmat Mistral с сеткой в Zephyr Grey. Также к списку обновлений присоединяются системы помощи водителю, в том числе реверсивная камера, парковочный ассистент и система экстренного торможения.

Peugeot 208 Tech Edition предлагает несколько двигателей, включая бензиновые агрегаты PureTech, производящие 82 или 110 лошадиных сил, работающие в паре с пятиступенчатой механической, шестиступенчатой механический и шестиступенчатой автоматической коробкой передач (в зависимости от версии). Также доступен дизельный BlueHDi (100 лошадиных сил), соединенный с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Peugeot 308 Tech Edition имеет стартовую цену в размере 26 550 евро (эквивалентно 30 722 доллара). Автомобиль получает специальные значки, 17-дюймовые колесные диски Ruby Diamond, педали из нержавеющей стали, кожаное рулевое колесо и обивку из алькантары с синей и оранжевой строчкой.

В качестве двигателей доступны бензиновые агрегаты, производящие 110 и 130 лошадиных сил, а также дизельный мотор мощностью 130 лошадиных сил. Первый работает только с шестиступенчатой механической коробкой передач, второй — с шестиступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач с восемью скоростями.