Ещё
Peugeot 208 и 308 Tech Edition предоставляют новые возможности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Peugeot 208 и 308 Tech Edition предоставляют новые возможности 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Французский производитель Peugeot предлагает для новых 208 и 308 комплектацию Tech Edition.
Субкомпактный хэтчбек 208 доступен в специальном издании со стоимостью в 19 500 евро (эквивалентно 22 564 доллара) во Франции или на 5 450 евро (примерно 6 306 долларов) дороже базовой модели.
За дополнительные деньги покупатели получают возможность использовать отличительные элементы, такие как специальные значки на передних дверях, 16-дюймовые колесные диски и глянцевые черные дверные ручки. Внутри автомобиля располагается кожаное рулевое колесо, трехслойная обивка Techmat Mistral с сеткой в Zephyr Grey. Также к списку обновлений присоединяются системы помощи водителю, в том числе реверсивная камера, парковочный ассистент и система экстренного торможения.
Peugeot 208 Tech Edition предлагает несколько двигателей, включая бензиновые агрегаты PureTech, производящие 82 или 110 лошадиных сил, работающие в паре с пятиступенчатой механической, шестиступенчатой механический и шестиступенчатой автоматической коробкой передач (в зависимости от версии). Также доступен дизельный BlueHDi (100 лошадиных сил), соединенный с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Peugeot 308 Tech Edition имеет стартовую цену в размере 26 550 евро (эквивалентно 30 722 доллара). Автомобиль получает специальные значки, 17-дюймовые колесные диски Ruby Diamond, педали из нержавеющей стали, кожаное рулевое колесо и обивку из алькантары с синей и оранжевой строчкой.
В качестве двигателей доступны бензиновые агрегаты, производящие 110 и 130 лошадиных сил, а также дизельный мотор мощностью 130 лошадиных сил. Первый работает только с шестиступенчатой механической коробкой передач, второй — с шестиступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой передач с восемью скоростями.
Auto.Today: последние новости
Tesla Model 3 выходит на международный рынок до 2019 года Honda S2000 может производить до 340 лошадиных сил BMW рассказывает о лимитированной версии i8 Roadster First Edition
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин становится все дороже192
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин19
Бензин округляет глаза7
Какие перемены ждут автомобилистов в этом году
Полицейский маскарад: водителя заковали и избили19
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение