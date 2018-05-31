Ещё
Skoda Superb-2019 после тотального обновления получит новые двигатели и шасси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Skoda Superb-2019 после тотального обновления получит новые двигатели и шасси 

За рулем Кубань 33 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
«Шкода» собирается презентовать рестайлинговую версию своего флагманского седана уже в следующем году. Слишком долго, по европейским меркам, стоит на конвейере текущая версия — аж с 2014 года.
А пока предсерийный образец проходит тестирование в условиях горных дорог. Но даже там будущую новинку нашли фото-шпионы. Судя по снимкам, автомобиль снабжен системой датчиков, закрепленных на колесах.
А значит, обновление будет касаться не только дизайна (тут мы видим слегка измененный бампер), но и технической начинки. Скорей всего, новый Superb получит свежие двигатели и перенастроенную или полностью другую коробку и подвеску. Возможно, рестайлинговому седану достанется двухлитровый мотор, который стоит на Volkswagen Passat, делящем платформу с «Супербом» — это TDI bi-turbo с максимальной отдачей в 240 л.с.
За рулем Кубань: последние новости
Стало известно, сколько будет стоить в России внедорожник Rolls-Royce Cullinan Matiz больше не будут производить в Узбекистане Новый кроссовер Audi Q8 - вид спереди
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин становится все дороже192
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин19
Бензин округляет глаза7
Какие перемены ждут автомобилистов в этом году
Полицейский маскарад: водителя заковали и избили19
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение