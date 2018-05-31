Skoda Superb-2019 после тотального обновления получит новые двигатели и шасси

Шкода » собирается презентовать рестайлинговую версию своего флагманского седана уже в следующем году. Слишком долго, по европейским меркам, стоит на конвейере текущая версия — аж с 2014 года.

А пока предсерийный образец проходит тестирование в условиях горных дорог. Но даже там будущую новинку нашли фото-шпионы. Судя по снимкам, автомобиль снабжен системой датчиков, закрепленных на колесах.