Skoda Superb-2019 после тотального обновления получит новые двигатели и шасси 

«Шкода» собирается презентовать рестайлинговую версию своего флагманского седана уже в следующем году. Слишком долго, по европейским меркам, стоит на конвейере текущая версия — аж с 2014 года.
А пока предсерийный образец проходит тестирование в условиях горных дорог. Но даже там будущую новинку нашли фото-шпионы. Судя по снимкам, автомобиль снабжен системой датчиков, закрепленных на колесах.
А значит, обновление будет касаться не только дизайна (тут мы видим слегка измененный бампер), но и технической начинки. Скорей всего, новый Superb получит свежие двигатели и перенастроенную или полностью другую коробку и подвеску. Возможно, рестайлинговому седану достанется двухлитровый мотор, который стоит на Volkswagen Passat, делящем платформу с «Супербом» — это TDI bi-turbo с максимальной отдачей в 240 л.с.