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463-сильный Jaguar XE S от Arden: ещё чуть-чуть и до XE SV Project 8 дотянется
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463-сильный Jaguar XE S от Arden: ещё чуть-чуть и до XE SV Project 8 дотянется 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
AJ 24 RS — это мощный седан от Arden на базе Jaguar XE S.
Jaguar сделал XE SV Project 8, но это слишком хардкорный спортседан. А вот проект на базе XE S от немецкого тюнера Arden — самое оно. Главное «колдовство» состоит в доработке 3,0-литрового компрессорного двигателя V6.
Когда автомобиль покидал ворота завода в Соединённом Королевстве, его могучий шестицилиндровый мотор выдавал 380 лошадиных сил и обеспечивал 450 Нм крутящего момента. Этого было недостаточно в видении «Ардена», что и побудило тюнера бросить всё на снятие с V6 дополнительных скакунов. В итоге прибавилось 83 л.с. и 133 Нм — 463 л.с. и 583 Нм.
Хотя показатели динамики не были раскрыты Arden, само собой разумеется, что XE S после «прокачки» быстрее, чем донор. Знаем только, что заводскому варианту нужно 5 секунд для набора с места 100 км/ч, максимальная же скорость составляет 250 км/ч.
Помимо доработки нагнетателя, установки нового выхлопа, переписывания программы управления силовой установкой, поработали и над другими областями. Капот получил вентиляционные отверстия, большое заднее антикрыло, 20-дюймовые колёса и диффузор. Так вот поэтому этот модифицированный Jaguar кажется быстрым даже в состоянии покоя! Конечно, машина и аэродинамичнее отныне.
Завершение списка новшеств — это вышивка на напольных ковриках и стильная кожаная обивка, но изображения с интерьером, к сожалению, не были предоставлены «Арденом».
Ценник выставили в 98 500 евро.
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