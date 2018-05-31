Huansu X-Series или Lamborghini Urus для нищих

Нет, это вовсе не шутка — в Китае действительно представили кроссовер, имитирующий внешность 650-сильного спорткара класса SUV из Италии Lamborghini Urus . Более того, этот кроссовер китайской марки Huansu станет первым из целой линейки моделей под именем X-Line, а его продажи стартуют уже через несколько дней.

Название бренда Huansu Auto можно вольно перевести как «Волшебная скорость», а производством модели займется совместное предприятие BAIC и Yinxiang Motorcycle Group — Beiqi Yinxiang Automobile. В основу этого поистине «волшебного» кроссовера, несмотря на высокую планку прообраза, легла одна из устаревших платформ класса SUV BAIC.

Колесная база Huansu X-Line составляет 2815 мм, что прилично меньше, чем у Urus (3002 мм), зато, салон китайсого кроссовера может быть выполнен в версиях на пять и семь посадочных мест, в то время как «итальянец» имеет салон только на четверых. Плюс, 2.0-литровый турбомотор Huansu в три раза слабее 4.0 V8 Уруса, выдавая всего 195 лошадиных сил.

Но что самое интересное, скорее всего, фальшивый Urus от Huansu, скорее всего, никогда не встретится с настоящим «итальянцем», недостатка в которых точно не будет в столичных мегаполисах КНР. Все дело в том, что продавать Huansu X-Line будут в китайских городах «третьего сорта», по цене от 100 до 150 тысяч юаней ($15-24 тыс.). Для сравнения, Lambo Urus стоит 3.13 млн юаней.