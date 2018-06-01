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Top Gear лишилась ведущего
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Мэтт Леблан сам решил уйти из шоу Top Gear 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Мэтт Леблан, соведущий популярного ТВ-шоу про авто «Топ Гир», решил покинуть программу.
После окончания следующего сезона «Топ Гир» Мэтт Леблан, являющийся его соведущим с 2016 года, решил уйти из популярного ТВ-проекта. Он назвал нехватку времени ключевой причиной для ухода. Не лукавит ли? Да и даже если это правда, то чем планирует заняться взамен?
«Занятое время, постоянные поездки не позволяют мне быть в кругу семьи и друзей; мне некомфортно, — сказал Леблан в интервью BBC News. — По этой причине я не буду продолжать участвовать в шоу. Я навсегда останусь поклонником Top Gear и хочу, чтобы команда продолжала успешную работу. Спасибо за отличный драйв».
Напомним, что Леблан пришёл в программу после того, как Джереми Кларксон, Джеймс Мэй, и Ричард Хэммонд покинули её. Леблан трудился в передаче вместе с Рори Ридом и Крисом Харрисом.
В дополнение к потере ведущего, боссам Top Gear скоро нужно будет решать ещё одну проблему: находить новый тестовый трек, потому что аэродром Dunsfold должен превратиться, согласно задумке, в жилой комплекс. Тут уже всё решили, утвердили, документы подписали.
А вы продолжаете следить за выпусками Top Gear после того, как его покинуло "золотое трио" ведущих?
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