Top Gear лишилась ведущего

Мэтт Леблан сам решил уйти из шоу Top Gear

После окончания следующего сезона «Топ Гир» Мэтт Леблан, являющийся его соведущим с 2016 года, решил уйти из популярного ТВ-проекта. Он назвал нехватку времени ключевой причиной для ухода. Не лукавит ли? Да и даже если это правда, то чем планирует заняться взамен?

«Занятое время, постоянные поездки не позволяют мне быть в кругу семьи и друзей; мне некомфортно, — сказал Леблан в интервью BBC News. — По этой причине я не буду продолжать участвовать в шоу. Я навсегда останусь поклонником Top Gear и хочу, чтобы команда продолжала успешную работу. Спасибо за отличный драйв».

В дополнение к потере ведущего, боссам Top Gear скоро нужно будет решать ещё одну проблему: находить новый тестовый трек, потому что аэродром Dunsfold должен превратиться, согласно задумке, в жилой комплекс. Тут уже всё решили, утвердили, документы подписали.

А вы продолжаете следить за выпусками Top Gear после того, как его покинуло "золотое трио" ведущих?