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На рынок скоро выйдет новый Nissan Kicks на базе Renault Duster
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На рынок скоро выйдет новый Nissan Kicks на базе Renault Duster 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
Концерн Nissan планирует вывести на рынок новый вариант небольшого паркетника Kicks, который лежит на платформе Renault Duster.
Как отмечает производитель, до начала продаж нового авто осталось лишь несколько месяцев.
Модель будет предназначаться для авторынка Индии, а выпуск наладят на индийском предприятии альянса Renault-Nissan. Ежегодно планируется собирать не менее 50 000 машин, причем 20 тысяч — будут экспортироваться.
Напомним, что в данное время Kicks реализуется в Южной Америке. Эта модель лежит на одной архитектуре с Nissan Juke и Micra. Для того чтобы снизить затраты на производство серийного варианта Kicks в Индии было принято решение использовать базу B0 от Duster и Logan. Яркий экстерьер оригинального Nissan Kicks не изменился.
В движение индийский Nissan Kicks может приводиться 1,5-литровым атмосферным агрегатом, который вырабатывает 106 л.с. или 1,5-литровой дизельной установкой с отдачей 110 л.с. Сочетаться с мотором будет 5-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор CVT. Полного привода для нового автомобиля не предусмотрено.
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