Volvo тестирует V60

Образец Volvo V60 сфотографировали во время заездов на обычной дороге.

Будущая новинка снабжена слоем камуфляжа для маскировки. Однако при этом эксперты не исключают, что это может быть новый представитель класса R.

motor1.com

В настоящее время у Volvo имеется дочерняя компания Polestar, которая самостоятельно занимается производством автомобилей (в качестве примера можно выделить тот же V60, а также седан S60).

Тот образец V60, который попал в поле зрения фотошпионов, немного отличается от стандартного варианта высотой и более агрессивным дизайном. Кроме того, можно выделить уникальную калибровку колес и увеличенную тормозную систему.

Внутри салон может также получить агрессивные черты, создать которые помогут спортивные сидения с отделкой Alcantara. Во многом ожидается сходство с V60 Polestar.

О конструкции трансмиссии новой машины информации пока нет. Не исключено, что представитель Volvo будет работать от гибридной установки с мощностью 390 лошадиных сил или от двигателя в 400 лошадей.