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Mercedes прощается с шумом в своих прототипах EQ
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Mercedes прощается с шумом в своих прототипах EQ 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Mercedes сделает свой электромобиль EQ практически бесшумным.
Не секрет, что Mercedes давно ведет работу по созданию собственного электромобиля. Только в течение двух последних лет было представлено несколько концепций EQ.
Например, в 2016 году немецкий автогигант представил на Парижском автосалоне свой первый прототип электромобиля. А совсем недавно был показан прообраз полностью электрического кроссовера EQC.
Однако есть такие энтузиасты, которых неприятно удивляет отсутствие звуковых эффектов, характерных для привычных бензиновых и двигателей. Для ролика об EQ, который появился в сети, шумовое сопровождение пришлось создавать искусственно.
Не исключено, что в электрокаре от Mercedes определенная доля звуков все же будет. Вполне возможно, что электромотор будет создавать определенный характерный свист.
Полностью бесшумные автомобили также могут создавать определенные риски для пешеходов. Ведь многие из них опознают приближающийся автомобиль по реву мотора.
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