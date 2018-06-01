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Мотоцикл из Индии на электротяге сможет проезжать 500 км
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Мотоцикл из Индии на электротяге сможет проезжать 500 км 

Motonews.ru 1 час назад
Фото: Motonews.ru
Компания из Индии планирует выпустить электромотоцикл с выдающимися характеристиками в плане запаса автономного хода.
Как сообщают местные СМИ, с инициативой строительства серьезного претендента на рынке электробайков выступила компания Mankame.
Для того, чтобы добиться желаемого, компания планирует использовать батарею большой плотности, на 18,4 кВт/ч, а также снабдить мотоцикл системой регенеративного торможения.
Заднее колесо мотоцикла будет приводиться в движение посредством ременного привода, усиленного кевларом, а крутящий момент будет давать мотор на 40 кВт, вырабатывающий 180 Нм на валу и 432 Нм на колесе. Благодаря техническим характеристикам, мотоцикл сможет работать тихо, а также не нуждаться в смазке.
Предварительное модельное обозначение нового байка — Mankame EP-1. Пока в виде физической модели его еще не существует, но, как обещают в компании, испытания прототипа скоро начнутся. Краудфандинговую кампанию по сбору средств на строительство мотоциклов потенциальный производитель начнет 1 июля на сервисе Indiegogo.
Стартаперы обозначают свою цель как попытку создать «самый надежный электрический спортбайк в мире, который сможет побить мотоциклы с ДВС на их поле».
Будет предложено три версии мотоцикла. Первая, с самым большим запасом по автономному ходу и с максимальной скоростью в 251 км/ч — за 13 000 долларов. Вторая, с более скромным запасом хода и более скромным мотором, с максимальной скоростью в 180 км/ч, за 10 500 долларов. И третья, начальная, всего за 8 500 долларов — с максимальной скоростью только в 120 км/ч.
Пока предварительные заказы еще не принимаются — дату начала приема планируется приурочить к старту краудфандинговой кампании.
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