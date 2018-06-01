Hyundai обновила семейство i40

Пока рестайлинговые седан и универсал доступны только на домашнем рынке. У машин слегка изменился дизайн экстерьера и появилось новое оборудование.

Модель Hyundai i40 выпускают с 2011 года, она была разработана в основном для европейского рынка, тогда как схожая Sonata была нацелена, прежде всего, на США. Однако есть страны, где обе модели продают одновременно, к ним, в частности, относится Корея. С сегодняшнего дня там доступны посвежевшие седан и универсал i40.

Это уже второе обновление для «сороковой» серии: первое «четырехдверка» и «сарай» претерпели в конце 2014-го. Тогда машины кардинально преобразились внешне, кроме того, у них перенастроили подвеску и рулевое управление. Нынешний рестайлинг гораздо скромнее.

Так, модель обзавелась радиаторной решеткой с ячеистым рисунком и 18-дюймовыми дисками нового дизайна. В салоне — новые материалы отделки, плюс был модернизирован мультимедийный комплекс. Во всех версиях Hyundai i40 имеются системы экстренного торможения и автоматического переключения света фар, системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы и предотвращения столкновения.

В Корее и седан, и универсал предлагаются с прежним бензиновым мотором 2.0 GDi мощностью 166 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».

Цена посвежевшей «четырехдверки» i40 начинается с отметки в 25 490 000 вон, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 469 000 рублей по текущему курсу. Универсал обойдется минимум в 26 240 000 вон — это около 1 512 000 рублей.

Позже рестайлинговые седан и «сарай» должны добраться и до Европы. В Старом свете, помимо мотора 2.0 GDi, для модели также предусмотрены бензиновый двигатель 1.6 GDi (135 л.с.) и дизель 1.7 CRDi (116 или 141 л.с.).

В России же i40 не появится — наш рынок семейство окончательно покинуло в 2017-м, уступив место Sonata (отметим, ранее модель i40, напротив, вытеснила Сонату из линейки Хёндэ в РФ). В нашей стране продажи Сонаты возобновились в сентябре прошлого года. Российским клиентам седан доступен с бензиновыми двигателями 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDi (188 л.с.), оба сочетаются с 6АКП. Сегодня Hyundai Sonata стоит от 1 275 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru