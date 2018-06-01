Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

В Москве поймали очередную « Мару Багдасарян » — 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона?

Эпопея с противостоянием государства и представительница столичной «золотой молодежи» Мары Багдасарян длится уже не первый год. Лишенную водительских прав девушку периодически ловят за рулем ее машины. Наказывают, приговаривают к исправительным работам — а она снова и снова садится за руль.

Наглая упертость Багдасарян давно уже рассматривается как вызов государству — не ГАИ или власти, а именно государству, то есть всем нам. Не буду соблюдать ваши законы — вот и всё. Пока история Багдасарян не закончилась серьезным сроком или трагедией (например, аварией во время погони за ней полиции), она вызывает возмущение у самых широких слоев общества. До каких пор можно практически безнаказанно нарушать законы, подрывая тем самым репутацию власти? Вот, до чего докатились — вся государственная машина не может призвать к порядку одну слетевшую с катушек девушку. А ведь дурной пример заразителен — и скоро у Багдасарян появятся последователи.

И они действительно появились. История с Кирой Майер отчасти продолжает тему Багдасарян, развивая ее в сторону еще большего абсурда. Если Багдасарян хотя бы избегала публичности и пряталась от журналистов, то Даша Цветкова по кличке Майер наоборот, всячески рекламирует себя. На ее инстаграм подписаны почти полторы сотни тысяч человек.

24-летняя уроженка удмуртского Сарапула выкладывает туда свои фотографии — своего тела и его перемещения по различным курортам. Все в стиле Ким Кардашьян — гуру всех девушек, мечтающих стать звездой благодаря собственным фотографиям с губками-бантиком и выдающимися частями тела. В четверг Кардашьян принимал в Белом Доме Дональд Трамп , а Кира Майер предстала перед одним из районных судов Москвы по обвинению в насилии против полицейского.

Неделю назад Майер подралась с сотрудником Госавтоинспекции на Пресненской набережной в Москве — после того, как сотрудник ДПС оформил на девушку протокол за езду без прав. Сначала она предложила гаишникам «договориться», расплатившись с ними «натурой», а когда ей отказали, стала кричать, вырывать бумаги, царапаться. Пыталась уехать на своем « Мерседесе » — но ее скрутили и арестовали на 5 суток. В участке даже якобы попыталась покончить с собой. Теперь, когда против нее возбудили дело статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ей может грозить до 5 лет.

Что удивительно в этой истории? То, что «модель», лишенная прав еще в ноябре прошлого года, не только совершенно спокойно села за руль, но еще и пыталась отбиться от полицейских. Можно, конечно, списать все на наркотики (если они были) или запредельную глупость. На то, презрение к нравственности приводит к наплевательскому отношению к обществу как таковому. Но нельзя не заметить и еще один важный мотив.

Майер, как и Багдасарян, не просто «упертые дуры». Они, похоже, совершенно искренне считают себя вправе нарушать закон. При этом они не жили в 90-х, когда нарушение закона для определенной части общества (олигархи, бандиты) было правилом жизни, а возможность откупиться использовалась и более широкими народными массами. Нет, Мара и Кира были детьми в 90-е, да и в нулевые. Это дети нашего времени — и откуда у них такая куриная слепота? Ведь они в упор не замечают государство — и скорее всего считают, что оно вообще для лохов, что его нет. Что можно жить как хочешь, если у тебя есть деньги — а эти полицейские, эти законы, это так, что-то несущественное.

Подобные персонажи не только неадекватно оценивают свои силы — они даже не понимают, что их главным противником является не власть, не чиновники, не государство даже. А само общество — то есть весь народ. Бросая открытый вызов законам, «буйные девушки» вызывают на себя гнев именно общества. Которое, конечно, может вначале и посмеяться над их тупостью и эгоизмом, но потом начинает возмущаться уже серьезно. Игнорирование общественного мнения — гораздо более опасная для индивидуума вещь, чем даже нарушение законов.

Можно вспомнить, как еще не так давно в той же Москве представители «золотой молодежи» некоторых кавказских народов вели себя, мягко говоря, вызывающе — но потом, за несколько лет, прошедших с беспорядков на Манежной в конце 2010 года, их приструнили. В том числе и с помощью «лидеров общественного мнения» их диаспор — говоря проще, через апелляцию к руководителям субъектов федерации наподобие Чечни. Потому что альтернативой были бы очень неприятные последствия для «фрондирующих джигитов».

В случае с Марой и Кирой взывать не к кому — у первой родители не имеют управы на свою дочь, а вторая вообще живет сама по себе. Но то течение, которое символизируют эти девушки, нужно пресекать в зародыше — ради их же блага. Пока они на полном ходу не врезались в бетонную стену общественного мнения.