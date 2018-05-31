Вторая жизнь: просроченным штрафам дадут время

Автомобилисты смогут через суды добиваться возможности оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%, если постановление придет слишком поздно. Льготный период составляет 20 дней, но зачастую «письма счастья» из-за почты не доходят до адресатов в срок. Эксперты считают, что судиться водители будут лишь в случае крупных задолженностей, а мелкие штрафы проще оплачивать по полной стоимости и не тратить время на бюрократию.

Автомобилисты должны получить право гасить штрафы за нарушение ПДД со скидкой 50%, даже если истек срок льготной оплаты: соответствующий законопроект поддержало российское правительство . Правда, речь идет о совершенно конкретной ситуации, а именно если доставка постановления была осуществлена с задержкой. Текст документа был размещен на сайте правительства: проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» был одобрен на заседании кабмина и в установленном порядке внесен на рассмотрение в Госдуму

«Законопроектом предлагается внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности», — говорится в тексте документа.

Поводом для изменений стала жалоба в Конституционный Суд автомобилиста Юрия Рейнхиммеля, который в Москве получил штраф с камеры фото-видеофиксации за превышение скорости в размере 500 рублей.

Постановление о назначении административного штрафа было направлено заявителю по почте, однако поступило на его почтовый адрес уже по истечении двадцати «льготных» дней со дня вынесения.

Рейнхиммель решил, что по независящим от него причинам, а именно из-за позднего получения указанного постановления, лишился положенной ему по закону скидки. И обратился в Центр видеофиксации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области с ходатайством о восстановлении (продлении) срока, допускающего уплату административного штрафа в половинном размере. Однако в ведомстве автомобилисту отказали, сославшись на то, что постановление о назначении административного штрафа направлено в его адрес вовремя — на следующий день после его вынесения. А также на то, что законодательство об административных правонарушениях не предусматривает возможность продления срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины назначенной суммы.

Тогда водитель обратится с аналогичной просьбой в Можайский городской суд Московской области, но суд возвратил ее заявителю без рассмотрения, отметив точно так же, что КоАП не предусматривает возможность восстановления льготного срока уплаты административного штрафа. В итоге Рейнхиммелю пришлось дойти до Конституционного суда — в своем заявлении автомобилист назвал нормы КоАП в части оплаты штрафов со скидкой неконституционными.

И Конституционный суд встал на его сторону, предписав внести соответствующие изменения в законодательство.

Кроме того, КС обязал суды руководствоваться Конституцией и не уклоняться от рассмотрения исков автовладельцев.

В решении КС говорится, что всем совершившим административное правонарушение при привлечении к ответственности гарантируется равенство перед законом.

А сейчас выходит, что для лиц, чьи административные дела рассматриваются в обычном порядке, то есть с составлением протокола, «по сути исключается вероятность несвоевременного ознакомления» с постановлением о наложении штрафа, и они без затруднений могут пользоваться правом на его оплату со скидкой.

«Те же, кто получают постановление по почте по истечении 20-дневного льготного срока для его оплаты, фактически лишены такой возможности. Тем самым, в нарушение конституционных принципов равенства и справедливости, создаются предпосылки для дискриминационного правоприменения», — говорилось в решении КС.

Адвокат Александр Липатников в беседе с «Газетой.Ru» разъяснил, что для того, чтобы нововведение заработало, одного решения КС недостаточно, поскольку оно было принято по конкретной жалобе. «На данный момент КС пришел к выводу, что нарушаются права тех, кто слишком поздно получает уведомления, но прямого требования того, чтобы все суды на этом основании меняли судебную практику, нет, — сказал Липатников.

При этом юрист затруднился представить себе работу всего механизма обжалования штрафа.

»Непонятно, как это должно работать — ведь в каждом конкретном случае придется искать почтовый идентификатор, по которому можно будет отследить, когда было отправлено и когда получено «письмо счастья», — говорит Липатников. — И как отслеживать эту информацию по каждому из миллионов штрафов? И даже если получится, ну, назначат человеку штраф 500 руб. — представьте, сколько времени нужно будет потратить, чтобы написать жалобу, собрать документы — это большие издержки. И даже если таких штрафов наберется очень много, то по каждому из них нужно будет заводить отдельное судопроизводство — это очень затратно».

В свою очередь, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что лишь единицы будут готовы обращаться в суды, чтобы вернуть право на скидку.

«Конечно, есть люди, которые и из-за 250 рублей пойдут жаловаться в суды, но их единицы, — заявил Шкуматов «Газете.Ru». — При этом гораздо более актуальная история, которая связана с презумпцией невиновности водителей, почему-то замалчивается.

Дискуссия идет вокруг того, как проще заплатить, нежели доказать именно вину водителя. В цифровой век мы обсуждаем, как люди будут ставить на почте штемпель и идти с ним в суд, тратя невероятное количество времени для того, чтобы заплатить этот штраф на 250 рублей меньше. Это все уводит от реальных проблем фото-видео фиксации».

По мнению эксперта, от бумажных «писем счастья» вовсе нужно отказываться.