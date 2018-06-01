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Bugatti представила юбилейный Chiron
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Bugatti представила юбилейный Chiron 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Это сотый по счету автомобиль семейства Chiron от Bugatti.
Испытать автомобиль доверили победителю Ле-Ман Энди Уоллесу. Своими впечатлениями он поделился на видеоролике, который размещен в сети.
Многим трудно представить, как массивная силовая установка может помещаться во внешне небольшой задней части автомобиля. Однако для этого существует свой смысл.
Уоллес в своем рассказе детально описал строение мотора Chiron с его цилиндрами и другими деталями. Обращено также внимание на логотип производителя на тех деталях, которые никогда не будут видны обладателю автомобиля.
По утверждению автогонщика, Bugatti Chiron мог бы при своих возможностях выдавать 420 километров в час. Однако данные слова пока трудно проверить.
Всего планируется выпустить 500 единиц модели Chiron. Уже в портфеле итальянской компании есть 300 предварительных заказов.
Сто единиц суперкара еще можно зарезервировать. При этом нужно отложить свободные 3,4 миллиона долларов для приобретения машины.
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