С 1 июня снизят акцизы на топливо

С 1 июня в России намерены снизить акцизы на топливо

Российские власти планируют снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо уже 1 июня. Об этом по итогам совещания с нефтяниками рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус . Помимо прямого снижения действующих топливных акцизов, правительство намерено отказаться от их повышения на 700 рублей, запланированного с 1 июля 2018 года. Нефтяные компании согласились в краткосрочной перспективе сдерживать рост цен, однако отметили необходимость принятия более решительных мер. В то же время антимонопольная служба проводит проверку по факту роста экспорта поставок светлых нефтепродуктов при неудовлетворённом спросе на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке.

Российские власти могут снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на месяц раньше изначально запланированного срока — в пятницу, 1 июня. Такую информацию сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, принимавший участие в совещании зампреда правительства с руководителями нефтяных компаний.

На встрече 30 мая обсуждалась возможность снижения фискальной нагрузки на нефтяную отрасль, что в свою очередь должно привести к стабилизации ситуации на топливном рынке.

Так, с 1 июня планируется снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей за тонну, а на дизтопливо — на 2 тыс. за тонну. Помимо этого правительство намерено отказаться от запланированного ранее повышения топливных акцизов на 700 рублей с 1 июля 2018 года.

Напомним, по итогам экстренного совещания с Козаком, в обязанности которого входит координация работы по вопросам государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, нефтяники подтвердили готовность удерживать текущие цены в рознице.

«Договорились с крупнейшими нефтяными компаниями с учётом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли. Крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо. Рассчитываем, что это решение также окажет существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке», — рассказал Джус.

При этом, по данным Росстата , только за неделю 21—27 мая бензин и дизтопливо в среднем подорожало на 1,9%. Рост цен был зафиксирован в 81 центре субъектов РФ, причём если в Санкт-Петербурге он составил 1,7%, а в Москве — 2,2%, то в Брянске, Казани, Кемерово, Орле и Тамбове топливо подорожало на 3,0-3,4%, а в Петропавловске-Камчатском — и вовсе 4,6%.

Средние цены на бензин марки АИ-92 выросли до 41,09 рубля за литр (по состоянию на 28 мая), АИ-95 — 44,06 рубля, АИ-98 — 49,06 рубля, а дизтопливо подорожало до 43,91 рубля за литр.

«Принять меры по удовлетворению потребностей российских потребителей»

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что снижение объёмов продаж нефтепродуктов могло послужить причиной роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо. Ведомство направило обращения в адрес семи компаний о необходимости исполнять свои обязательства по обеспечению нефтяного рынка.

В частности, ФАС выслало «Роснефти» предупреждение о необходимости обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путём увеличения их производства и снижения экспорта, а также предусмотреть недискриминационную реализацию моторного топлива. Эти меры компания должна предпринять до 8 июня.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что подконтрольные «Газпрому» нефтяные компании увеличили объёмы отгрузки на экспорт прямогонных бензинов, хотя знали о неудовлетворённом спросе на топливо на внутреннем рынке. Аналогичные претензии направлены ещё пяти компаниям, не соблюдающим обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок.

«Компаниям необходимо принять меры по удовлетворению потребностей российских конечных потребителей, то есть нас с вами — пользователей АЗС», — заявили в ФАС.

В свою очередь, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил Интерфаксу , что нефтяные компании готовы краткосрочно сдерживать рост цен на нефтепродукты в ответ на снижение властями топливных акцизов и обещание принять экстренные меры по стабилизации ситуации на рынке.

«За это время планируется выработать позицию по дальнейшей нормализации ситуации на рынке. Также договорились о том, что в дальнейшем необходимо разработать уже не экстренные меры, а мероприятия по нормализации ситуации на рынке нефтепродуктов страны», — заявил Леонтьев.

По его словам, предпринимаемые текущие меры явно недостаточны даже в среднесрочном периоде, а значит нужны гораздо более решительные меры — вплоть до временного жёсткого ограничения экспорта нефтепродуктов.

«Мы подчёркиваем, что базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах, которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуации, а, во-вторых, вовремя не приняли меры, чтобы хоть как-то её скорректировать», — подчеркнул представитель «Роснефти».

При этом председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в парламенте в ближайшее время ожидают правительственный законопроект, направленный на остановку роста цен на топливо. Он отметил, что вопросы налогообложения нефтяной отрасли могут быть рассмотрены вместе с вопросом налога на дополнительный доход.

Депутат подчеркнул, что ему «очень не нравится ситуация», когда правительство принимает решение о снижении акцизов и тут же следует заявление крупнейших компаний о том, что в этом случае они смогут удержать цены на текущем уровне.