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Восстановленный Lamborghini Miura S уйдет с молотка
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Восстановленный Lamborghini Miura S уйдет с молотка 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Некоторые считают, что Lamborghini Miura стал первым суперкаром используемым заднеприводную систему и получившим экстравагантный внешний вид. В любом случае, автомобиль является одним из лучших транспортных средств, производимых в Сант-Агата-Болоньезе.
Общий объем производства модели составил всего 764 единицы, причем 338 единиц из партии были Lamborghini P400S, известный также как Miura S. Автомобиль, изображенный на снимках — одна из давних моделей, прошедшая полную реставрацию в течении последних двенадцати лет. Это делает его, согласно объявлению на Mobile, «одним из лучших доступных сегодня»; и, судя по фотографиям, он действительно находится в первоначальном состоянии. Когда пятьдесят лет назад Lamborghini Miura покинул завод, он был доставлен во Францию, где и пробыл большую часть своей жизни. В качестве оснащения для автомобиля использовался 4,0-литровый двигатель V12, производящий 370 лошадиных сил, и соединенный с пятиступенчатой механической коробкой передач.
На данный момент поставщик модели, который гордится продажей многих классических машин, оценивает восстановленный Lamborghini Miura S в 1,6 миллиона евро (1 865 440 долларов США по текущим обменным курсам).
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