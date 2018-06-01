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Видео: Mercedes-Benz рассказал о главном преимуществе электромобилей
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Видео: Mercedes-Benz рассказал о главном преимуществе электромобилей 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик, в котором рассказала о главном преимуществе электрических автомобилей — бесшумности. Вместе с прототипом Generation EQ в видео снялся битбоксер Даниэль Джованов, известный по рекламе масел G-Energy.
Концептуальный электрокроссовер Mercedes-Benz Generation EQ дебютировал на Парижском автосалоне осенью 2016 года. Прототип оснащен двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 408 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а также комплектом литий-ионных аккумуляторов емкостью более 70 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке — 500 километров.
Товарная версия Generation EQ станет первым электрокаром марки. Она должна появиться на рынке уже в следующем году. Как проходят испытания электромобиля немецкий производитель рассказал в марте: прототипы тестируют в условиях Северного полярного круга по специальной программе, состоящей из 500 индивидуальных тестов.
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