Rolls-Royce Cullinan: первый контакт

В Москве представили Rolls-Royce Cullinan, и мы рассмотрели его в подробностях — снаружи и в салоне. Об этой модели сказано уже достаточно, поэтому теперь приглашаем вас пощупать ее вместе с нами вживую.

Живьем Cullinan выглядит лучше, поскольку на фотографиях трудно оценить его размеры: от бампера до бампера 5.34 м — ровно на 20 см длиннее Bentley Bentayga . Диаметр колес — 22 дюйма. Эмблема в центре колесного диска на ходу остается неподвижной — она установлена на шарнире.

Огромные чугунные тормозные диски не перфорированы и не имеют дырочек вентиляции. Это важно, если после энергичной езды придется штурмовать брод или лезть в грязь. Владельца Rolls-Royce не должны останавливать обстоятельства.

Длинный капот — почти горизонтальный, это одна из важных черт дизайна любого Rolls-Royce. Высокий передок кроссовера и фирменные черты «лица» сочетаются идеально. Решетка радиатора в виде античного храма получила достойное окружение. Пожалуй, передняя часть «Каллинана» скроена даже удачнее, чем на флагманскогом Phantom

Двери закрываются быстро и бесшумно с помощью электропривода, а также фиксируются в любом положении. С водительского места можно закрыть и дверь пассажира.

И даже задние седоки едва ли сочтут за труд нажать кнопку Door на стойке. Электропривод имеют и подголовники, и привод складывания задних спинок. Если механизм встретит препятствие, движение спинки остановится.

Толстые ковры Rolls-Royce сделаны из овечьей шерсти. Всё, что блестит, это хром и полированная сталь, никакого пластика.

Хромированная окантовка оконной линии выполнена единым элементом. Это особый технологический шик. Деталь достаточно тонкая, поэтому приходит на завод тщательно упакованной, в огромной коробке.

Еще одна технологическая фишка алюминиевого внедорожника — крыша, которая соединяется с боковинами кузова без стыка. Там, где у всех автомобилей желобок водостока, у «Фантома» и «Каллинана» — отформовка, но не стык панелей! Сварные швы проходят примерно на второй трети высоты задних стоек и третьей четверти передних. Крыша приваривается к боковинам вручную, поэтому для точности два сварщика занимаются левой и правой стороной синхронно.

Неужели можно поставить на крышу «Роллс-Ройса» рейлинги и взгромоздить на них багажник? «Такие заказы будут, я не сомневаюсь», — говорит Феликс Килбертус, главный дизайнер Rolls-Royce по экстерьеру. В компании даже думают над фирменной линейкой багажа и аксессуаров, возможно — багажниках на крышу. «Я бы предпочел крепление на магнитах, без лишних деталей, но с алюминиевым кузовом это не сработает», — поделился Феликс.

Между прочим, Cullinan можно оборудовать и прицепным устройством. Оно надежно спрятано от глаз и выдвигается из-под заднего бампера по нажатию кнопки на двери багажника.

Сама пятая дверь двустворчатая, нижняя часть откидывается, как борт пикапа. Обе половинки электрифицированы, кнопки складывания задних спинок расположены в багажнике и продублированы в карманах задних дверей. Там же расположены и зарядные разъемы USB Type-C.

В торцах задних дверей спрятаны зонтики — полноразмерные, с тяжелыми металлическими ручками.

Под капотом установлена мощная распорка. Расстояние от крышки до мотора V12 даже больше, чем того требуют нормы по безопасности пешеходов. Кстати, никаких крючков-фиксаторов под капотом нет. Потянув за рычаг в салоне, крышку открываешь, лишь слегка потянув ее вверх.

Интерьер «Каллинана» не повторяет Phantom, хотя платформа (вернее, пространственная силовая конструкция) у них общая. В этом экземпляре центральная консоль отделана толстой кожей вместо дерева. Вдохновившись багажом и сумками лучших люксовых марок, дизайнеры создали устойчивый к воздействиям и очень долговечный материал. Как если бы им нужно было придумать дорогой и натуральный аналог пластику экспедиционных вездеходов, который можно мыть хоть из шланга.

На центральном тоннеле появилась кнопка внедорожного режима и регулировки высоты пневмоподвески. Кстати, для удобства посадки пассажиров Cullinan приседает на пневмостойках на 4 см.

Конечно, есть и более традиционные решения. В Москву привезли еще один Cullinan с левым рулем и деревянной отделкой «open pore» — с матовым лаком.

В моделях Phantom и Cullinan установлены самые «аналоговые» из всех цифровых приборов. В каждой виртуальной стрелке есть прорезь. И в этой нарисованной прорези при движении стрелки видны нарисованные цифры и риски. Эстетически безупречно.

Климат-контроль Rolls-Royce не нуждается в точных цифрах. Поворотом регулятора можно сделать воздух теплее или холоднее, при этом температура регулируется послойно. Например, можно подать тепла в ноги и по-суворовски «держать голову в холоде».

Дефлекторы открываются и закрываются хромированными «грибками», которые ходят с довольно значительным, приятным усилием.

Раньше в «Роллс-Ройсы» устанавливали акустику Lexicon американского концерна Harmann (в него также входят, например, марки Arkam и Mark Levinson класса Top Hi-Fi). Теперь весь Harmann входит в группу Samsung, но это едва ли связано с отказом Rolls-Royce от Lexicon. Специальный человек тестирует и отбирает компоненты разных компаний, которые и инсталлируют в автомобили. Систему условно называют Bespoke Audio, но поставщиков не раскрывают — не только акустических систем, но даже электронных компонентов. К тому же, в автомобилях из Гудвуда в принципе не может быть иных эмблем помимо Rolls-Royce. В «Каллинане» музыка звучит мощно, масштабно и мягко. Набор аудио— и видеовходов — исчерпывающий.

Столики и планшеты для заднего ряда, естественно, оснащены электроприводом. Деревянная поверхность довольно устойчива. Сидеть на заднем ряду можно и втроем — ширины хватает. Крепления Isofix аккуратно спрятаны и закрыты на молнию.

Другой вариант оформления задней части — с двумя раздельными сиденьями и со стеклянной перегородкой, надежно изолирующей багажник от салона. Те, кто готов пожертвовать плюсами трансформации заднего ряда, будут избавлены от соприкосновений с холодным (жарким, шумным, пыльным или пахучим) миром через багажную дверь.

motor.ru

Удивительно, как легко общественное мнение о вседорожном Rolls-Royce поменялось с «неприемлемо» на «неизбежно». Если пять-шесть лет назад на вопросы о кроссовере спикеры Rolls-Royce этаким дипломатичным неуверенным отказом, то сегодня выпуск «Роллс-Ройса» повышенной проходимости кажется естественным. Но все остальное, кроме самого принципа вседорожности, могло быть сделано совершенно иначе.

Люди ждали вседорожный Rolls-Royce, но не знали, каким он может быть. В этом легко убедиться, посмотрев рендеры сторонних художников и автомобильных изданий.

Получается, в производство пошел, возможно, самый консервативный, наименее драйверский и наиболее роскошный вариант. Это оставляет место для фантазии. Кажется, главная люксовая марка планеты могла бы пойти дальше и не ограничиваться одним кроссовером. Как насчет вседорожного купе–фастбека в стиле Wraith? Или полного привода для Ghost и Phantom?

Мы спросили о планах Хенрика Вильгельмсмайера, директора Rolls-Royce по продажам и маркетингу, и получили идеально дипломатичный ответ. Мы трактуем его как осторожное «скорее нет, чем да», но чтобы вы могли интерпретировать сказанное сами, приводим комментарий целиком.

«Думаю, мы уже достаточно хорошо экипированы моделью Cullinan. На стадии разработки у инженеров была четкая задача: создать аутентичный, настоящий Rolls-Royce без всяких компромиссов. В процессе тестов мы испытывали машину всеми климатическими зонами нашей планеты, любыми покрытиями, испробовали все области применения такого автомобиля, на котором можно отправиться и в пустыню, и в оперу — и в каждом случае прибыть достойно. Мы хотели создать продукт, который не потребовал бы иных интерпретаций концепции вседорожного полноприводного автомобиля. Cullinan сам по себе представляет широкую гамму решений индивидуальных запросов наших клиентов.»

Итак, появление других полноприводных моделей пока под вопросом. И едва ли из-за сомнений в успехе «Каллинана» — их не осталось еще до запуска производства. Важно, что начальная цена кроссовера (от 25 млн рублей) — это уровень младшей модели Ghost, хотя технически и по архитектуре Cullinan куда ближе к флагману Phantom, цены на который только начинаются от 36,5 млн рублей. /m