Тюнеры прокачали Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio — один из лучших спортивный автомобилей, доступный на нынешнем рынке. Под капотом модели располагается 2,9-литровый шестицилиндровый двигатель V6, обеспечивающий 505 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Такое оснащение делает Giulia Quadrifoglio одним из самых мощных транспортных средств в своем сегменте, включающем BMW M3 и Mercedes-AMG C63.

Единственная проблема заключается в том, что Alfa Romeo не позволяет своим владельцам открывать выхлопные трубы, если не выбран режим Race. Подобный вариант точно не подойдет водителям, желающим слушать звучание автомобиля ежедневно. Как оказалось, чтобы решить указанную проблему необходимо просто установить контроллер выпускного клапана, тем более что для этого нет необходимости вызывать специалиста. https://youtu.be/R0i0RBdkOaE

Напоминаем, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio может разгоняться с места до 100 километров в час примерно за 3,9 секунды.