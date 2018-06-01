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Полностью электрический E-tron от Audi предложит усовершенствованное оборудование
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Полностью электрический E-tron от Audi предложит усовершенствованное оборудование 

Auto.Today 46 минут назад
Фото: Auto.Today
Немецкая корпорация продолжает активно тестировать и дорабатывать полностью электрический внедорожник E-Tron, дабы обеспечить наилучшую аэродинамику своего первого серийного электромобиля. На данный момент Audi удалось получить впечатляющий коэффициент сопротивления 0,28, что помогает предстоящему E-Tron достичь запаса хода в 400 километров (по циклу WLTP).
Аэродинамика играет ключевую роль в работе электромобиля, поэтому E-Tron предлагает передовые решения, которые помогают ему передвигаться с минимальным сопротивлением. Среди них — виртуальные зеркала заднего вида, которые впервые будут доступны на серийном транспортном средстве. Такие зеркала гораздо компактнее традиционных и имеют подключенную камеру, позволяющую выводить изображение на специальные дисплеи, установленные внутри машины. Информация будет отображаться в трех режимах: шоссе, поворот и парковка.
Также автомобиль получит полностью закрытую нижнюю часть кузова и активный воздухозаборник с парой подвижных заслонок. Алюминиевая пластина выступит в качестве защиты для аккумулятора и различных повреждений снизу, в это же время последний будет способствовать охлаждению некоторых компонентов электрической силовой установки и тормозной системы.
Audi E-Tron будет представлен 30 августа и поступит в продажу в Европе до конца года.
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