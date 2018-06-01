Peugeot и Citroёn — официальные партнёры недели российского ритейла

Peugeot и Citroёn представят новое поколение коммерческих моделей Citroën Jumpy и Peugeot Expert , а также пассажирскую версию Peugeot Traveller Business VIP на Неделе Российского Ритейла, которая пройдет в Центре Международной Торговли в Москве с 6 по 8 июня 2018 года. Кроме того, представители брендов Peugeot и Citroën примут участие в секции деловой программы, посвященной автомобильному бизнесу. Как сообщает пресс-служба концерна, участники НРР-2018 — ритейлеры и производители — смогут познакомиться с конверсионными автомобилями, созданными на базе коммерческих фургонов Citroën Jumpy и Peugeot Expert:

рефрижератор Citroёn Jumpy с холодильно-обогревательной установкой THERMO KING (ТК С-250е MAX 30), предназначенный для перевозки охлажденных продуктов; бронированный инкассаторский Peugeot Expert для перевозки денежных купюр и ценных грузов; грузопассажирский («Профи Комфорт») Citroёn Jumpy, предназначенный для перевозки грузов и/или до 5 человек.

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В компании напоминают, что 2 марта 2018 года калужский завод Группы PSA — ООО «ПСМА Рус» — запустил полный цикл производства коммерческих фургонов в различных модификациях, а 27 апреля началось производство Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer, предназначенных как для перевозки групп людей в городе, так и для длительных путешествий. Таким образом, автомобили могут быть использованы небольшими организациями для перевозок своих клиентов или персонала, крупными компаниями для транспортировки бизнес-делегаций, рабочих групп, VIP-персон, а также частными клиентами, которым нужен вместительный и практичный автомобиль для всей семьи.

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