Областные соревнования по запуску радиоуправляемых моделей самолетов состоятся под Нижним Новгородом

Областные соревнования по авиамоделизму в классе радиоуправляемых моделей состоятся 2 июня под Нижним Новгородом. Об этом сообщают организаторы — Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области».

Соревнования стартуют в 11:00 на базе аэродрома «Авиатор» в поселке Большое Козино Балахнинского района. Они проводятся в двух возрастных группах: 7-13 и 14-17 лет и включают шесть номинаций по классам моделей: модель планера, пилотажная модель, метательная модель планера, модели копии-полукопии, модель электролета, гоночная модель.

Судьями оценивается дальность запуска, длительность полета, качество выполнения фигур пилотажа моделью.

В соревнованиях принимают участие команды из семи образовательных организаций Нижегородской области.