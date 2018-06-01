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Областные соревнования по запуску радиоуправляемых моделей самолетов состоятся под Нижним Новгородом
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Областные соревнования по запуску радиоуправляемых моделей самолетов состоятся под Нижним Новгородом 

Newsroom24 31 минуту назад
Фото: Newsroom24
Областные соревнования по авиамоделизму в классе радиоуправляемых моделей состоятся 2 июня под Нижним Новгородом. Об этом сообщают организаторы — Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области».
Соревнования стартуют в 11:00 на базе аэродрома «Авиатор» в поселке Большое Козино Балахнинского района. Они проводятся в двух возрастных группах: 7-13 и 14-17 лет и включают шесть номинаций по классам моделей: модель планера, пилотажная модель, метательная модель планера, модели копии-полукопии, модель электролета, гоночная модель.
Судьями оценивается дальность запуска, длительность полета, качество выполнения фигур пилотажа моделью.
В соревнованиях принимают участие команды из семи образовательных организаций Нижегородской области.
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