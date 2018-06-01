Fiat Chrysler может уже 1 июня «убить» Chrysler

Уже 1 июня альянс Fiat Chrysler узнает свое будущее. Гендиректор FCA Серджио Маркьонне завтра объявит о тотальной реорганизации компании. Об этом пишет Automotive News.

По неподтвержденной информации и слухам, существенны сокращения ждут оба титульных бренда. Fiat будет постепенно выводиться с североамериканского рынка и из Китая. Chrysler может превратиться в бренд, присутствующий исключительно в США, Канаде и Мексике.

Модельный ряд Fiat подвергнется сокращению: в живых оставят лишь Fiat 500 и кроссовер Panda. При этом выпуском этих моделей займутся заводы в Польше, где дешевле рабочая сила. Итальянские же мощности отдадут под нужны Alfa Romeo Maserati . Вероятно, также для европейского производства Jeep

Chrysler сегодня выпускает лишь пару моделей: минивэн Pacifica, доступный и в России за невероятные 3,9 млн рублей, а также полноразмерный седан 300.

При этом сам альянс сделает ставку на бренд Jeep, который приносит до 70% прибыли. Американские внедорожники и кроссоверы планирует усерднее продвигать в странах Европы, Азии и Южной Америки.