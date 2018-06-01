Ещё
Fiat Chrysler может уже 1 июня «убить» Chrysler
Далее:
Читайте также:
Ещё

Fiat Chrysler может уже 1 июня «убить» Chrysler 

Quto.ru 20 минут назад
Фото: Quto.ru
Уже 1 июня альянс Fiat Chrysler узнает свое будущее. Гендиректор FCA Серджио Маркьонне завтра объявит о тотальной реорганизации компании. Об этом пишет Automotive News.
По неподтвержденной информации и слухам, существенны сокращения ждут оба титульных бренда. Fiat будет постепенно выводиться с североамериканского рынка и из Китая. Chrysler может превратиться в бренд, присутствующий исключительно в США, Канаде и Мексике.
Модельный ряд Fiat подвергнется сокращению: в живых оставят лишь Fiat 500 и кроссовер Panda. При этом выпуском этих моделей займутся заводы в Польше, где дешевле рабочая сила. Итальянские же мощности отдадут под нужны Alfa Romeo и Maserati. Вероятно, также для европейского производства Jeep.
Chrysler сегодня выпускает лишь пару моделей: минивэн Pacifica, доступный и в России за невероятные 3,9 млн рублей, а также полноразмерный седан 300.
При этом сам альянс сделает ставку на бренд Jeep, который приносит до 70% прибыли. Американские внедорожники и кроссоверы планирует усерднее продвигать в странах Европы, Азии и Южной Америки.
Отметим и смешанные показатели у Alfa Romeo и Maserati. В первую очередь, бросается в глаза провальность кроссовера Levante, производство которого даже было остановлено несколько раз на неопределенны срок из-за низкого спроса на дорогой автомобиль. Кроссовер Alfa Romeo Stelvio был тепло встречен публикой и журналистами, но продажи также пока оставляют желать лучшего. Читайте статью на QutoЧитайте также:Российский автопарк оказался чрезвычайно токсичнымВ России запустили сборку обновлённого Ford EcoSportЦенам на газомоторное топливо предрекли мощный рост
Quto.ru: последние новости
Rolls-Royce Cullinan представлен в России В России запустили сборку обновлённого Ford EcoSport Land Rover работает над беспилотником для бездорожья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПДД введен новый дорожный знак16
Правительство взялось за бензин132
Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу11
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин21
Под «мостом глупости» впервые проехала газель18
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение