Fiat Chrysler может уже 1 июня «убить» Chrysler 

Уже 1 июня альянс Fiat Chrysler узнает свое будущее. Гендиректор FCA Серджио Маркьонне завтра объявит о тотальной реорганизации компании. Об этом пишет Automotive News.
По неподтвержденной информации и слухам, существенны сокращения ждут оба титульных бренда. Fiat будет постепенно выводиться с североамериканского рынка и из Китая. Chrysler может превратиться в бренд, присутствующий исключительно в США, Канаде и Мексике.
Модельный ряд Fiat подвергнется сокращению: в живых оставят лишь Fiat 500 и кроссовер Panda. При этом выпуском этих моделей займутся заводы в Польше, где дешевле рабочая сила. Итальянские же мощности отдадут под нужны Alfa Romeo и Maserati. Вероятно, также для европейского производства Jeep.
Chrysler сегодня выпускает лишь пару моделей: минивэн Pacifica, доступный и в России за невероятные 3,9 млн рублей, а также полноразмерный седан 300.
При этом сам альянс сделает ставку на бренд Jeep, который приносит до 70% прибыли. Американские внедорожники и кроссоверы планирует усерднее продвигать в странах Европы, Азии и Южной Америки.
Отметим и смешанные показатели у Alfa Romeo и Maserati. В первую очередь, бросается в глаза провальность кроссовера Levante, производство которого даже было остановлено несколько раз на неопределенны срок из-за низкого спроса на дорогой автомобиль. Кроссовер Alfa Romeo Stelvio был тепло встречен публикой и журналистами, но продажи также пока оставляют желать лучшего. Читайте статью на QutoЧитайте также:Российский автопарк оказался чрезвычайно токсичнымВ России запустили сборку обновлённого Ford EcoSportЦенам на газомоторное топливо предрекли мощный рост