Citroën представляет специальную серию минивэнов SpaceTourer

В преддверии лета Citroën представляет специальную серию минивэнов SpaceTourer, предназначенную для любителей идеальной волны, — C4 SpaceTourer Rip Curl и Grand C4 SpaceTourer Rip Curl. После запуска C4 Cactus Rip Curl, C4 SpaceTourer Rip Curl и Grand C4 SpaceTourer Rip Curl Citroën и Rip Curl представляют специальную серию SpaceTourer Rip Curl, сообщает пресс-служба компании. Новая специальная серия, воплощающая ноу-хау Citroën в области практичности и комфорта, характеризуется использованием оригинальных сочетаний цветов и материалов, а также особыми технологическими решениями.

Для специальной серии Citroën SpaceTourer Rip Curl в комплектации Feel характерны следующие особенности оформления экстерьера: чёрная окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и боковых накладок, тонированные стёкла, легкосплавные колёсные диски 17’’ CURVE серого цвета, а также специальные стикеры Rip Curl на передних дверях. Автомобили предлагаются с пятью вариантами цвета кузова: белый Blanc Banquise, серый Gris Aluminium, серый Gris Platinium, черный Noir Onyx и песочный Sable.

Особая атмосфера в салоне Citroën SpaceTourer Rip Curl поддерживается за счёт применения высококачественных материалов. Передняя панель автомобиля и внутренняя сторона дверей декорированы серебристыми элементами с эффектом лазерной гравировки. Приборная панель с цветным дисплеем, приборы с хромированной окантовкой, кожаный руль, специальные напольные коврики с цветной окантовкой и логотип Rip Curl для 1-го, 2-го и 3-го ряда сидений подчёркивают уникальный стиль специальной серии. Широкий набор оборудования обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля. Citroën SpaceTourer Rip Curl оснащён системой Grip Control с пятью режимами работы: стандартный, песок, бездорожье, снег и ESP OFF (отключение системы ESP). В сочетании с зимними шинами 3PMSF позволит владельцам уверенно чувствовать себя на дорогах с любым покрытием.

Citroën SpaceTourer Rip Curl предлагает разнообразные полезные технологии, которые гарантируют высокий уровень безопасности и упрощают повседневную эксплуатацию: электропривод складывания наружных зеркал заднего вида; навигационную систему Citroën Connect Nav с 7-дюймовым сенсорным дисплеем; цветной дисплей, отображающий информацию в поле зрения водителя; систему контроля «слепых» зон; передние датчики парковки и систему Citroën Connect Box с пакетом экстренного вызова и вызова технической помощи. Открывающееся заднее стекло и вторая боковая сдвижная дверь обеспечивают удобство эксплуатации. Салон легко трансформируется за счёт складного и съёмного двухсекционного заднего сиденья (2/3–1/3), легко перемещающегося по направляющим, а благодаря складной спинке переднего пассажирского сиденья в салоне можно перевозить длинномерные предметы (например, доски для сёрфинга). Кондиционер в задней части салона с рассеянной подачей воздуха обеспечивает дополнительный комфорт.

Citroën SpaceTourer Rip Curl предлагается на французском рынке в двух вариантах длины — M и XL, с возможностью размещения до 8 человек с багажом. Автомобиль оборудуется тремя экономичными и эффективными дизельными двигателями последнего поколения: BlueHDi 120 S&S МКП6, BlueHDi 150 S&S МКП6 и BlueHDi 180 S&S EAT8 с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Специальная серия Rip Curl уже доступна для заказа во Франции по цене от 43 150 евро.

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