Новый Chevrolet Corvette: 1000-сильный гибрид и «робот»

Суперкар Chevrolet Corvette следующего поколения получит несколько вариантов силовых установок, в том числе 1000-сильную гибридную, и будет оснащаться только роботизированной коробкой передач. Публичный дебют нового спорткара состоится весной следующего года. Об этом сообщает Car And Driver.

В основе Corvette C8 будет лежать алюминиевая пространственная рама. При этом ее отдельные элементы выполнят из углеродного волокна и магниевого сплава, а кузовные панели из стеклопластика. Чтобы сохранить цену на уровне машины текущего поколения, новый суперкар укомплектуют модернизированным 6,2-литровым двигателем V8. Отдача агрегата вырастет с 466 до примерно 500 сил.

Помимо этого, в моторной линейки среднемоторного Corvette появится 600-сильный «атмосферник» 5.5 V8 и его твин-турбо версия мощностью 800 лошадиных сил. Через несколько лет после запуска в серию Corvette С8 получит двухмоторную модификацию: передние колеса будет раскручивать 200-сильный электромотор, задние — 5,5-литровая «восьмерка». По данным Car And Driver, отдача гибридной системы составит около 1000 лошадиных сил.

Среднемоторный Chevrolet Corvette будет комплектоваться только семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Также модель получит комплекс активной аэродинамики. В ее состав войдет электронноуправляемый спойлер и подвеска с лифт-системой, способная менять центр аэродинамического давления.

В апреле Corvette нового поколения показали американским дилерам марки. Один из участников мероприятия позднее заявил, что спорткар определенно выглядит среднемоторным, а элементы передней части кузова похожи на детали ZR1-версии машины текущего поколения.