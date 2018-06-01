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Генеральный директор FCA представит план до 2022 года
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Генеральный директор FCA представит план до 2022 года 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Серджио Марчионне собирается в эту пятницу 1 июня раскрыть стратегию корпорации на предстоящие четыре года. Инвесторы марки ожидают, что Сержио расскажет о новых планах, касающихся электрификации транспортных средств.
Марчионне сумел в течении 14 лет увеличить доход компании, однако не смог обеспечить надежную основу для разработки автомобилей с нулевым уровнем выбросов. «FCA отстает от конкурентов в плане гибридных и электрических автомобилей, и им нужно ускориться, чтобы убедить инвесторов, что они могут закрыть этот пробел», — сказал менеджер фонда Андреа Пасторелли в Reuters.
65-летний генеральный директор давно отказался участвовать в гонке по электрификации моделей, заявив, что FCA вступит в их ряды, если автомобили, оснащенные аккумуляторами, начнут приносить стабильную прибыль. Однако уже вскоре успех американской компании Tesla и требования соблюдать более жесткие правила выбросов заставили Сержио инвестировать в электрификацию.
Конкуренты, такие как VW, Daimler, BMW, GM и Ford, уже взяли на себя обязательства потратить миллиарды долларов в ближайшие годы на электрифицированные автомобили. Учитывая данный факт, FCA должна представить четкую стратегию, включающую постепенный отказ от дизельных двигатель. «Технологический разрыв определяет победителей и проигравших в отрасли», — сказал источник, близкий к FCA.
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