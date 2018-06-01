Названы все цены на маленький кроссовер Toyota для России

Компания Toyota распространила подробную информацию о кроссовере C-HR для российского рынка. Стал известен подробный прайс-лист модели и особенности комплектаций.

Компактный кроссовер будет предлагаться в трех вариантах оснащения: Ride, Hot, Cool. Базовый вариант (от 1 299 000 рублей) предлагается только со 115-сильным бензиновым турбомотором 1.2, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Такой автомобиль станет комплектоваться кондиционером, аудиосистемой с четырьмя динамиками, электроприводом стекол и датчиком света.

«Средняя» модификация Hot (от 1 670 000 рублей) получит передний привод и 148-сильный двухлитровый атмосферник, работающий в паре с вариатором. В оснащение такой машины войдет двухзонный климат-контроль, обогрев руля, лобового стекла и передних кресел, датчик дождя, мультимединый комплекс с 8-дюймовым дисплеем и шестью динамиками.

Вариант Cool (от 2 083 000 рублей) будет комплектоваться 1,2-литровым мотором, вариатором и полным приводом (таким же, как на RAV4). Такой автомобиль получит светодиодные фары, бесключевой доступ, кожаную отделку салона, системы слежения за мертвыми зонами и помощи при выезде с парковки. Кроме того, в этой версии для кроссовера предлагается двухцветная окраска кузова, за которую не надо доплачивать.

Для модели также будут доступны пакеты опций, которые называются Sport, SUV, Chrome, Цвет, Style, и наклейки на кузов с изображением сноуборда, велосипеда или серфинга.

Заказы на модель начали принимать 1 июня.