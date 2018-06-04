Toyota раскрыла подробности о кроссовере C-HR

Яркий и подтянутый C-HR выглядит, пожалуй, самым дерзким автомобилем в нынешнем модельном ряду Toyota . Массивные колёсные арки, мощный передний бампер, низкая крыша, замаскированные ручки задних дверей и огромный спойлер — это ещё не всё, чем кроссовер может привлечь покупателей. Среди прочего — двухцветный окрас кузова, полностью светодиодная оптика с анимированными указателями поворота и необычные аксессуары вроде тематических наклеек на кузов, подчеркивающих увлечения владельца автомобиля: сноуборды, велосипеды, сёрфинг и другие.

Toyota C-HR построен на платформе GA-C в рамках глобальной архитектуры TNGA и отличается низким центром тяжести наряду с высокой жёсткостью кузова. В России кроссовер будет представлен с тремя сочетаниями двигателя, типа полного привода и коробки передач. Двигателей два, оба — бензиновые четырёхцилиндровые: это двухлитровый атмосферник мощностью 148 лошадиных сил и 1,2-литровый турбомотор мощностью 115 л.с. Преимуществами двухлитрового атмосферного мотора с системой регулировки высоты подъема впускных клапанов Valvematic являются проверенная конструкция и умеренное потребление 92-го бензина. Он предлагается в сочетании только с передним приводом и бесступенчатым вариатором CVT.

Турбомотор выглядит более интересным предложением: он может быть оснащен как вариатором, так и 6-ступенчатой механикой, а также передним и полным приводом. Его преимуществом является крутящий момент в 189 Нм, доступный уже с 1500 об/мин, а также низкий расход топлива. Полноприводная трансмиссия Dynamic Torque Control AWD конструктивно аналогична системам полного привода внедорожников RAV4 и Highlander. Крутящий момент перебрасывается на задние колёса по сигналу электронного блока управления, оценивающего дорожную ситуацию 165 раз в секунду. Переброска тяги занимает не более десятой доли секунды, а соотношение крутящего момента между передними и задними колёсами автоматически варьируется в диапазоне от 100:0 до 50:50.

На российском рынке новый Toyota C-HR предлагается в трех исполнениях: Cool, Hot и Ride. Стартовая комплектация Ride с 1,2-литровым турбомотором, 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом будет стоить 1299000 рублей. Версия Hot по цене 1670000 рублей доступна только с 2-литровым атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом. Топовая версия Cool за 2083000 рублей оснащается 1,2-литровым турбомотором, вариатором и полноприводной трансмиссией. Приём заказов стартовал 1 июня.