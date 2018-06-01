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Сверхпопулярные «Матизы» сняли с производства
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Сверхпопулярные «Матизы» сняли с производства 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Одна из самых популярных некогда в России субкомпактных моделей завершит свой жизненный путь уже через месяц: предприятие GM Uzbekistan объявило о прекращении производства Chevrolet Matiz на своих мощностях.
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