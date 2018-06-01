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В России стартовали продажи долгожданной Toyota
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В России стартовали продажи долгожданной Toyota 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
С 1 июня в России и Белоруссии открыт прием заказов на субкомпактный «паркетник». Цены начинаются от 1 299 000 рублей.
Toyota C-HR доступна с двумя моторами, как только с передним, так и с полным приводом. Базовая моноприводная версия Ride оснащена 1,2-литровым турбонаддувным мотором (115 л.с. и 189 Нм при 1500 об/мин), шестиступенчатой «механикой», а в ее оснащение входят фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподхемники и электрическая регулировка зеркал, датчик света, аудиосистема с четырьмя колонками и разъемами USB/AUX и светодиодные ходовые огни.
Промежуточное исполнение Hot, которое начинается от 1 670 000 рублей, комплектуется 148-сильным двигателем объемом 2,0 л, потребляющим бензин Аи-92, вариатором и передним приводом. В его активе двухзонный климат-контроль, датчик дождя, мультимедияная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и шестью динамиками, круиз-контроль и 4,2-дюймовый цветной дисплей на панели приборов.
Полный привод доступен только у топового варианта Cool и лишь в сочетании с наддувным 1,2-литровым мотором и CVT. Стоит такой кроссовер минимум 2 083 000 рублей и имеет полностью светодиодную оптику, кожаный салон, бесключевой доступ, набор системам активной безопасности движения и двухцветную окраску кузова.
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